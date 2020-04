India op slot, Ahold ziet rijstvoorraad slinken

Frans Muller wil met Ahold Delhaize 40.000 extra mensen aannemen. Ⓒ ANP Ahold Delhaize… 22.45 -0.62 %

Supermarktconcern Ahold Delhaize ziet dat de situatie in de winkels in Europa redelijk is genormaliseerd, terwijl er in de Verenigde Staten nog een inhaalslag moet worden gemaakt. „De beschikbaarheid van producten ligt daar momenteel op 60%”, zegt topman Frans Muller in een gesprek met De Financiële Telegraaf.