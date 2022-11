Premium Het beste van De Telegraaf

EasyJet: ’Race om krimp Schiphol is nog niet gelopen’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Directeur Nederland William Vet van EasyJet peinst er nog niet over om vluchten terug te geven op Schiphol. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij EasyJet is nog niet van plan om vluchten op Schiphol op te geven in verband met de krimpagenda van het kabinet. Dat zegt de Nederlandse topman William Vet in een toelichting op de dinsdag gepubliceerde jaarcijfers.