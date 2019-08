Nikkei doet stapje terug

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,3 procent in de min op 20.618,57 punten. Telecomconcern SoftBank, een zwaargewicht in de index, was een opvallende daler met een koersverlies van bijna 3 procent. De Japanse automakers Nissan en Mazda werden ook van de hand gedaan met verliezen van 1,5 procent en 3,2 procent. Verder gingen financiële bedrijven omlaag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds nagenoeg onveranderd, evenals de Hang Seng-index in Hongkong. Xiaomi leverde 5,7 procent in na tegenvallende kwartaalresultaten van de Chinese maker van smartphones. In Seoul won de Kospi 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent onder aanvoering van de Australische banken.