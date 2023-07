Fed doet er nog een kwartje bij, einde aan rentegolf in VS onzeker

De nieuwe rentestap in de VS kwam niet als een verrassing. Marktvolgers hadden al rekening gehouden dat er nog een kwartje bij zou komen om de de hard gestegen inflatie de kop in te drukken. De rente is daarmee opgelopen naar een bandbreedte tussen de 5,25 en 5,50%, het hoogste niveau sinds begin 2001.

Powell meldde in zijn toelichting positief verrast te zijn over de Amerikaanse inflatie in juni. Vorige maand was er op jaarbasis een terugval naar 3%, het laagste niveau in twee jaar. De kerninflatie (exclusief de volatiele energie- en voedingsprijzen) waar de Fed vooral naar kijkt, ligt nog ruim boven de doelstelling van 2%. Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, is het tempo van de daling bij de kerninflatie trager, maar is de trend nog steeds neerwaarts gericht.

Verder benadrukte Powell voor het rentebesluit in september de opties nog tegen het licht houden. Hij liet daarbij de deur open staan om mogelijk af te zien van een nieuwe ingreep, maar dat afhankelijk van de nieuwe data over de inflatie er ook nog een kwartje bij kan komen. „Powell wil zich nog niet vastleggen en de komende maanden de effecten van de renteverhogingen afwachten,” stelt Marey.

De Fed heeft vooral afgelopen jaar fors ingegrepen om de inflatie te bestrijden. Vanaf juni werd hard op de rem getrapt met het doorvoeren van vier grote verhogingen. Dit jaar heeft de Fed het rustiger aangedaan met de monetaire verkrapping. In juni bleef de rente voor het eerst in lange tijd nog ongemoeid.

Inflatie

De Amerikaanse economie heeft vooralsnog weinig last van de golf aan renteverhogingen. Over het eerste kwartaal kwam de groei uit op 2%. Consumentenbestedingen spelen een belangrijke rol om de motor van de grootste economie ter wereld goed te laten draaien . Ook de arbeidsmarkt in de VS nauwelijks af in reactie op de omvangrijke door de Fed. De werkloosheid daalde vorige maand naar 3,6% van de beroepsbevolking. Marey benadrukt dat bedrijven vanwege de schaarste aan personeel nog steeds nieuwe mensen blijven aannemen. „De verwachte recessie in de VS schuift steeds meer naar achteren en komt mogelijk pas in laatste kwartaal van dit jaar.”

Na de vergadering in juli is het even wachten op het volgende rentebesluit in de VS. Halverwege september komen de beleidsmakers weer bijeen om zich te buigen over de impact van het strenge monetaire beleid. Ook staan de economische prognoses voor de komende jaren en de renteprognose van de Fed-bestuurders voor het einde van dit jaar op het programma. Volgens Marey komt een renteverlaging zo goed als zeker dit jaar bij de Fed niet aan de orde. „Door het uitblijven van een recessie is er voorlopig ook weinig aanleiding om in actie te komen. Bovendien wil de Fed niet de fout maken door te vroeg de voet van de rem te halen.”