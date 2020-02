Deere en Dropbox boeren goed op lager Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. Daarmee zet Wall Street de dalende lijn van een dag eerder voort. Het sentiment wordt opnieuw gedrukt door de zorgen over het nieuwe coronavirus en de economische gevolgen van de aanhoudende uitbraak. Verder gaat de aandacht van beleggers uit naar onder meer bedrijfsresultaten zoals die van tractorbouwer Deere.