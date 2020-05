Leipzig kiest Nederlandse elektrische stadsbussen van VDL

LVB, dat volledig in handen is van de stad Leipzig, krijgt de eerste bussen nog dit jaar opgelevend. Met de 21 bussen en de laadinfrastructuur kan de stad drie stadslijnen volledig elektrisch laten verlopen. De bedrijven hebben niet bekend gemaakt hoeveel geld er met de order gemoeid is.

Inmiddels heeft VDL al 670 stadsbussen Citea’s Electrics in Europa geleverd. Het gemeentebestuur van Leipzig besloot twee jaar geleden geleidelijk aan over te stappen op elektrisch stadsvervoer. Daarmee volgt de stad de ontwikkeling in de rest van Duitsland. De groei van elektrische bussen in Duitsland ’is enorm’, aldus VDL.