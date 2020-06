Wall Street hoger van start

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten begonnen. Beleggers zullen onder meer gespitst zijn op het vervolg van de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Dinsdag verklaarde hij onder meer dat een volledig herstel van de economie afhankelijk is van het vertrouwen bij het publiek dat het coronavirus onder controle is.