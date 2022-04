Record-opbrengst van €1,1 mln. voor Breast Care Foundation

In Hilversum genoten zo’n 700 genodigden onder leiding van tv-grootheden Ivo Niehe, Floortje Dessing en Yvon Jaspers van een sterrendiner in Studio 21, met optredens van vele bekende artiesten. BCF-oprichter De Jong, directeur van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, reageerde: ,,Hiermee kunnen we zóveel mooie onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten.”

Karin Bloemen zet Studio 21 op z’n kop. Ⓒ Foto Breast Care Foundation

Veilingmeester Laurien Schroeder-Hessels wist de opbrengst op te drijven tijdens de veiling waarbij unieke kavels werden geveild, van een ontmoeting met Nikkie de Jager, luxe vakanties en kunstwerken, tot F1-tickets en huisconcerten van Do en Paul de Leeuw.

In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek vorig jaar uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kennen.

De Breast Care Foundation wil borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. Deze stichting stimuleert de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra. Zo kan de ziekte beter (vroeg) worden gediagnosticeerd, behandeld en voorzien van passende nazorg. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.