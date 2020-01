Inkoopmanagers negatiefst in zes jaar tijd

De daling komt vooral door negatievere cijfers in de halffabrikaten- en investeringsgoederenbranche, bij de consumptiegoederen gaat het juist iets beter.

De afname van de productie is de grootste sinds mei 2009, het aantal nieuwe orders nam in zeven jaar tijd niet zo snel af, aldus NEVI, de instantie die de PMI meet. Ook is voor het eerst in vijf jaar de werkgelegenheid iets teruggelopen.

Ondanks de negatieve ontwikkelingen bleven de producenten positief over de toekomst. Dit optimisme was zelfs het grootste in drie maanden, zij het historisch gezien matig.