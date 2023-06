Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag 'Mijn collega's waren speciaal gekomen om mij uit te lachen'

Door Klaartje Bax

Het Nederlands elftal voor de wedstrijd Nederland-Engeland tijdens het EK 1996. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - „Ik ben niet echt een die hard voetbalfan, maar als het Nederlands elftal moet spelen of er is een Champions League finale, dan zit ik voor de buis”, zegt Johan Nas. Zo ook in 1996, toen Nederland het goed deed tijdens het Europees Kampioenschap.