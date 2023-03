Premium Het beste van De Telegraaf

Ombudsman hekelt tempo aanpak schade woningen Groningen: ’Morgen beginnen’

Den Haag - De aanpak van schade door gaswinning in Groningen verloopt veel te traag. Ondanks recent nieuwe beloften van de overheid om herstel te versnellen, is volgens de Ombudsman de laatste planning voor nieuwbouw en herstel te optimistisch. „Het is bijna evident dat het niet gaat lukken”, aldus de Nationale Ombudsman Reinier van Zuthpen.