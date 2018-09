Nikkei begint week met verlies

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies aan de verkorte handelsweek begonnen. De stemming werd gedrukt door een sterkere Japanse yen en de lagere slotstanden op Wall Street. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag.

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager op 22.261,76 punten. De Japanse beurs blijft deze week op donderdag gesloten voor een feestdag. Bij de bedrijven stegen Toyota en Suzuki 0,2 procent en 0,7 procent. De Japanse automakers gaan samenwerken om vanaf 2020 elektrische voertuigen te verkopen in India.

Toshiba zakte bijna 6 procent. Het geplaagde technologieconcern wil voor 600 miljard yen (4,5 miljard euro) aandelen verkopen en onderzoekt de mogelijkheden om zijn nucleaire tak Westinghouse Electric af te stoten. Toshiba wil daarmee het gat in zijn balans dichten en voorkomen dat het van de beurs wordt geschrapt.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,2 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de plus. De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,1 procent.