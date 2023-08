CBS meldt verdere krimp economie, Nederland in recessie

In het eerste kwartaal daalde het bruto binnenlands product (BBP) al met 0,4%, waardoor de economie twee kwartalen op rij is gekrompen. Dan spreken economen van een recessie. Nederland presteert hiermee beduidend slechter dan ons omringende landen en het Europees gemiddelde.

In België en Frankrijk groeide de economie met respectievelijk 0,2% en 0,5% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. De Duitse economie stagneerde met een groei van 0%. Gemiddeld bleef de economische groei in de Europese Unie in het tweede kwartaal gelijk aan dezelfde periode vorig jaar.

Export en consumptie

In Nederland hebben vooral de export en huishoudens het afgelopen drie maanden laten afweten. De uitvoer daalde 0,7%, terwijl de invoer van goederen en diensten juist steeg. Volgens het CBS is de exportpositie van Nederland in augustus nog slechter gewerden. Daarbij kijken de statistici naar de ontwikkelingen in de belangrijkste afzetmarkten van Nederland en de concurrentiepositie.

De consumptie door huishoudens lag 1,6% lager dan in het tweede kwartaal van 2022. De handel, horeca en vervoer leverden de grootste negatieve bijdrage aan de ontwikkeling van de economie. Energiebedrijven hadden de grootste positieve bijdrage aan de economische groei in het tweede kwartaal.