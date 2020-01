Miljoenenboete J&J om misleiding bij implantaten

Het is de eerste staat die de klacht tegen het bedrijf naar de rechter heeft gebracht, nadat duizenden vrouwen J&J hadden aangeklaagd.

Advocaten van openbaar aanklager Xavier Becerra heeft J&J en diens afdeling Ethicon jarenlang misleidende marketing bedreven over de bekkenbodemmatjes zonder de risico's van de implantaten te vermelden. Het bedrijf heeft consumenten misleid met een schending van wetten die de consumenten moeten beschermen, stelde rechter Eddie Sturgeon van het hof in San Diego.

Het bedrijf heeft laten weten in beroep te gaan. J&J moest vorig jaar 572 miljoen dollar boete betalen voor het aandeel van het farmacieconcern in de opiatencrisisn de VS. Ook daartegen is het bedrijf in beroep gegaan.