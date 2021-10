Peter Thiel, investeerder achter Facebook, begint cryptohandel

Het door hem gefinancierde cryptobedrijf Bullish meldde deze zomer naar de beurs van New York te gaan, door een fusie met de lege beurshuls Far Peak Acquisition. Sindsdien koelde het klimaat echter af voor zo’n Spac of special purpose acquisition company.

Thiel zoekt volgens Amerikaanse media met Bullish ook de beursnotering op nu het sentiment in de markt voor institutionele beleggers voor cryptobeleggingen geringer is geworden nadat China, Groot-Brittannië en Japan de sector aan banden hebben gelegd.

$600 miljoen kapitaal

Volgens Amerikaanse media wordt de notering doorgezet en is er voldoende belangstelling. Het onder toezicht staande cryptoplatform krijgt een marktwaarde van $9 miljard.

Far Peak Acquisition wordt geleid door voormalig bestuursvoorzitter Thomas Farley van beursbedrijf New York Stock Exchange.

Bullish werd in mei opgericht door Block.One, een blockchainbedrijf gesteund door Thiel. De fusie van Bullish met Far Peak zou $600 miljoen aan kapitaal aan boord hebben.