Mooier en onstuimiger weer zorgt voor meer groene stroom

Ook absoluut werd er bijna 50% meer elektriciteit gewonnen uit windmolens en zonnepanelen, zo laten analyses zien van energiebedrijf Zonneplan. De reden is eenvoudig: er was meer zon (98 ten opzichte van 58 zonuren) en er waaide ook nog eens meer en een hardere wind. Vooral windmolens op land wekten daardoor meer stroom op. Maar ook dat is relatief: het aantal windmolens op land neemt sneller toe dan op zee.

Bekijk ook: Ook kleine vve kan nu gunstig lenen voor verduurzaming

Minder gasverbruik

Doordat mensen minder verbruiken en door de groei van de duurzame energie, was er in november maar liefst 49% minder gas nodig voor de stroomproductie. Gascentrales hoefden hierdoor 214 miljoen kuub minder gas te verbranden en dat staat gelijk aan het totale jaarverbruik van 168.000 Nederlandse huishoudens. ’Het voorkomt bovendien de uitstoot van liefst 86 miljoen kilo CO2’, zo berekende Zonneplan.

Zonneplan zegt dit uit te zoeken omdat het gebruik onder de klanten van stroom op ’groene momenten’ wil stimuleren. Dus dat de wasmachine wordt aangezet als de zon schijnt of het wind flink waait. Daarvoor levert het bedrijf stroom tegen zogeheten dynamische prijzen, prijzen die per uur verschillen. In het algemeen is stroom het goedkoopst wanneer het grotendeels door windmolens en zonnepanelen wordt opgewekt, zegt het energiebedrijf. Maar dat is dan wel weer gerekend zonder de investeringen in de zonnepanelen en windmolens die de energie moeten opwekken.