Koopsignalen Wall Street

In deze column zal ik de eerste 3 stappen doornemen, waarin het aankoopmoment aan bod komt. Tevens zal ik een concreet voorbeeld geven van een mogelijke aankoop op de Dow Jones index.

Hierover geef ik vrijdag 30 september om 14.15u de Masterclass ‘De Startende Belegger’ op de Dag van de Actieve Belegger in Bussum, waar ook de Financiële Telegraaf (DFT) aanwezig is. Aanmelden kan met de code dftpromo2016 op http://www.dagvandeactievebelegger.nl/programma

Stap 1: Koerscyclus

Elk aandeel volgt dezelfde golfbeweging die altijd in 4 verschillende herkenbare fases plaatsvindt. Stap 1: voorafgaand aan elke beleggingsbeslissing moet u zich eerst afvragen in welke fase van deze cyclus uw aandeel zich bevindt. Het is nooit verstandig ‘tegen’ de trend in te handelen.

Stap 2: Vlakke markt

Aan het start van elke cyclus (golfbeweging grafiek links) komt de neutrale fase voor, dan zijn vooral actieve beleggers en korte termijn traders actief, zij kopen op zwakte, maar verkopen zodra er een beetje winst is. In hun koopstrategie kopen ze het liefst bij oude koersbodems (B1 en B2), waar de markt eerder is opgeveerd. Zij verkopen bij voorkeur in de buurt van vorige toppen (T1 en T2), waar de markt eerder is afketst. Indien meer beleggers zo handelen, tekent zich automatisch een zijwaartse trend af, want iedereen doet hetzelfde, men kijkt naar elkaar en koopt en verkoopt rond dezelfde niveaus waar het vorige keer winstgevend was. Lange termijn beleggers, die vaak een buy&hold-strategie hanteren hebben in deze neutrale fase niets te zoeken. Deze fase wordt ook wel ‘self fulling prophecy’ genoemd. Elke bodem op de grafiek, steun genoemd, geeft aan waar zij en anderen eerder kochten. Elke koerstop signaleert verkopers. Vergeet niet dat beleggers typisch massagedrag vertonen.

Stap 3: Het koopsignaal

Stel er komt een zeer positief bericht uit waardoor de koers naar 115 stijgt. Door de oude toppen rond 110 te breken (punt X) wordt weerstand weggenomen en treedt een koopsignaal op. Zodra de koers boven een of meerdere voorgaande toppen (V1 en V2) breekt, mag men instappen, check wel eerst of er voldoende opwaarts potentieel is (Stap 4). U kunt kopen op de uitbraak, bij X dus, maar u zou ook op een terugval (pullback bij A) kunnen wachten. Onderzoek toont aan dat in 75% van de gevallen er een pullback optreedt. Meer kansen om in te stappen zullen er niet komen.

Op Wall Street heeft de Dow Jones eerst de toppen van juni rond 18000 gebroken, en daarna het oude uitbraakniveau met succes teruggetest, zelfs tweemaal. Omdat de eerste uitbraak (boven 18.000 bij X) door middel van hogere bodems bevestigd is, voldoet de Dow aan stap 3, het koopsignaal. In een volgende column zal ik de stappen 4 en 5 bespreken, waarin het koersdoel en de stoploss bepaald worden. Wie bij de Dow het eerste uitbraakpunt bij X gemist heeft, zou van de nieuwe zwakte gebruik kunnen maken om al