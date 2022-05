Reisverzekering krijgt vleugels: met troefkaart achter de hand instappen

Premium Financieel

Rock ’n roll bij Aegon, prestaties beter dan verwacht

Na twee jaar flink verbouwen is het Aegon van Lard Friese nog niet af, bezweert hij. Analisten horen bij de onverwacht goede kwartaalcijfers echter dat er nog veel muziek in de verzekeraar zit. Dat gebeurt in de grootste markt, Nederland, overigens wel steeds meer met pensioenen en hypotheken, en mi...