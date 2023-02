Premium Het beste van De Telegraaf

Column: brachten nieuwkomers ons oliebollen? Alle feiten graag!

Naar verluidt danken we de oliebol aan de Portugese Joden die zich hier ooit vestigden. Ⓒ ANP/HH

Er is een boek verschenen met als titel De vluchtelingenrepubliek, een bundel artikelen van Nederlandse historici over onze migratiegeschiedenis. De boodschap van het boek? Nederland is altijd al een immigratieland geweest, met als implicatie: wen er maar aan als, net als vorig jaar, zich weer 400.000 buitenlanders hier komen melden.