Nikkei sluit positieve week lager af

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent lager op 22.696,42 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks deze week 1,8 procent. Het aantal coronabesmettingen in Japan steeg donderdag met ruim 600. Dat was de hoogste dagelijkse toename in drie maanden tijd. In de hoofdstad Tokio werden meer dan 280 nieuwe besmettingen geregistreerd. Bij de bedrijven won de Japanse chiptester Advantest 1,4 procent dankzij beter dan verwachte vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de min na het koersverlies van 4,5 procent een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong toonde wat herstel en klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.