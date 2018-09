Saudi's blijven open voor oliedeal met Iran

De Saudische olieminister Khalid al-Falih verklaarde dat er vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken met Iran over de productie. Rusland treedt daarbij op als bemiddelaar. De Iraanse olieminister zei dinsdag nog dat er waarschijnlijk geen akkoord zal worden gesloten in Algerije. Het gaat volgens hem om informatief overleg. Al-Falih onderstreepte dit eveneens.

Waarschijnlijk kan er pas bij het formele overleg van oliekartel OPEC in november in Wenen een overeenkomst gesloten worden over een productiebevriezing. De komende tijd zullen de partijen dan ook verder overleggen over op welke niveaus de olieproductie bevroren zou moeten worden om een deal te kunnen bereiken.