’Kabinet gaat weer ingrijpen bij pensioenen’

„Anders zullen veel fondsen enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar flinke kortingen moeten doorvoeren. Ik kan me niet voorstellen dat de politiek dat laat gebeuren”, zegt ABN AMRO-econoom Piet Rietman. Afgelopen jaar greep minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ook al in. Hierdoor hoefden bijvoorbeeld metaalfondsen PME en PMT recent niet te snijden in de pensioenuitkeringen.

Rietman verwacht dat de rente dit jaar verder zal dalen. Dat zet de financiële positie van pensioenfondsen verder onder druk. Wat ook meespeelt is dat er volgend jaar een strengere rekenmethode aankomt. Zoals het er nu naar uitziet, komen de zogeheten dekkingsgraden van de fondsen daardoor straks fors lager uit. Met als gevolg dat er massale kortingen dreigen.

In economische zin zou het logischer zijn om eventuele kortingen wel door te laten gaan, erkent de deskundige bij de bank. Door kortingen uit te stellen wordt de kans dat er later flink ingegrepen moet worden, alleen maar groter. Maar de pensioendiscussie lijkt zich volgens Rietman meer volgens „politieke logica” te voltrekken dan op basis van economische argumenten.

Op de achtergrond spelen ook nog juridische bezwaren. De econoom wijst op een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Haag die de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord kan bemoeilijken. In de zaak ging het hof mee in de redenering van een pensioendeelnemer dat een wijziging van opgebouwde pensioenaanspraken bij een verandering in de pensioenovereenkomst wettelijk verboden is. Volgens Rietman duurt het door die uitspraak waarschijnlijk nog een hele tijd voordat kabinet, vakbonden en werkgevers klaar zijn met het nieuwe pensioenstelsel.