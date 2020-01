Rusland wint strijd om wodka

De Russische staatsonderneming FKP Sojuzplodoimport voerde een jarenlange juridische strijd om de merken terug te krijgen. De onderneming beschuldigde Spirits, dat in handen is van de Russische zakenman Yuri Shefler, ervan de rechten op de wodkamerken illegaal verworven te hebben in de turbulente jaren na de ondergang van de Sovjet-Unie.

De rechter besliste al in 2006 in het nadeel van Spirits, dat vervolgens doorprocedeerde tot aan de Hoge Raad, waarna de zaak weer terugkwam bij de rechtbank in Rotterdam en later het gerechtshof in Den Haag. Ook zij gaven FKP Sojuzplodoimport gelijk, waarna Spirits wederom naar de Hoge Raad stapte.

Volgens de verdediging van het Russische staatsbedrijf loopt er nu nog een zaak bij de rechtbank in Den Haag over de rechten in dertien andere Europese landen. Daarvoor staat in juni een pleidooi van zes dagen gepland. In Oostenrijk werd de kwestie onlangs eveneens in het voordeel van FKP Sojuzplodoimport beslist. Ook daar ging de zaak twee keer naar de Hoge Raad. In de Verenigde Staten en Australië lopen ook nog procedures.