Tulpenbollenhandel in spanning over belangrijke exportmarkt Rusland

Dertien tulpenbollenexporteurs openen vanaf woensdag drie dagen hun zaak voor binnenlandse en buitenlandse handelaren tijdens de Tulpen Trade Event, het begin van het exportseizoen. Dan pronken zij met nieuwe soorten en trendy kleuren tulpen die zij later deze zomer als bollen verkopen aan de tulpenhandel.

„Vanwege corona en de reisbeperkingen kon het evenement twee jaar lang niet doorgaan”, zegt Evert Bot, tulpenexporteur uit Andijk en een van de deelnemers aan het verkoopevenement. „We verwachten elke dag wel zo’n 250 handelaren, die komen echt overal vandaan. Alleen nu kunnen de Russen niet komen kijken en dat is toch wel een heel erg groot gemis, want een erg belangrijk exportland.”

De tulpenbollenexport was in 2020, het meest recente cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), goed voor €219,8 miljoen. De uitvoer naar Rusland en Oekraïne lijkt met een aandeel van €17,6 miljoen gering. „Met dat bedrag is Rusland wel een van de grootste exportlanden na de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”, legt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS uit. „En het gebied is goed voor 12% van de €147 miljoen aan Europese exportwaarde.”

Nederlandse bedrijven domineren met deze cijfers de wereldwijde veredeling en handel in tulpenbollen. De tulp is dan ook terecht een nationaal symbool, concludeert Rabobank in een eerdere sectoranalyse. Daarin blijk dat de vijf grootste Nederlandse exporteurs van tulpenbollen goed zijn voor 80% van de totale export.

Netje bollen

„Je moet die export wel onderscheiden in twee groepen”, zegt Lambert van Horen, Rabo-analist Tuinbouw. „Je hebt enerzijds de zogeheten droogverkoop. Dat is het zakje of het netje bollen die wij als consument in de winkel verkopen. Die markt loopt iets terug. En je hebt de broeiverkoop. Dat zijn bollen die aan telers worden verkocht, eind van de zomer de grond ingaan en vervolgens als stelen verkocht worden in bosjes tulpen. Die verkoop neemt toe.”

Vooral dat laatste gaat naar Rusland. „De tulp is namelijk een makkelijke bloem om te telen”, zegt exporteur Bot. „Er is weinig energie voor nodig om hem te laten groeien. Dat is een belangrijke reden waarom de tulp populair is in Rusland.”

Exporteur Bot hoopt dat de Russische markt weer snel opengaat. In de maanden augustus en september moet de export het geld verdienen in Rusland. Bot: „Of er gemakkelijk een nieuwe markt gevonden wordt als alternatief wanneer Rusland dit jaar wegvalt als exportland, dat is nu nog niet te zeggen.”

Goede jaren

Van Horen stelt dat de mate waarin de handel geraakt wordt door sancties tegen Rusland per exporteur kan verschillen. „De ene exporteur is afhankelijker van Rusland dan de ander. Maar over het algemeen denk ik dat de tulpenexport het wegvallen van Rusland wel kan absorberen. De sector heeft afgelopen vier jaar, met name tijdens corona, erg goed gedraaid. Daarnaast kan de tulp nu wel eens een concurrentievoordeel hebben tegenover andere bloemen die wel veel energie nodig hebben bij de teelt, zoals de chrysant of de Afrikaanse roos.”