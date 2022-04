Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste rijdend zonnepark ’sleutel tot toekomstige landbouw’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Landbouwminister Henk Staghouwer zet het eerste rijdende zonnepark aan op het land van akkerbouwer en bloembollenteler Jacob Jan Dogterom. Ⓒ Roel Dijkstra

Oude-Tonge - Zonnepanelen op akkerbouwland en toch volop gewassen laten groeien. In Oude-Tonge op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is het eerste rijdende zonnepark in gebruik genomen dat dit mogelijk moet maken. „Dubbel landgebruik is een van de sleutels tot de toekomst van duurzame landbouw.”