AEX naar record op vleugels tech en economisch herstel

De AEX sloot 1,1% hoger op 780,28 punten punten.

De AMX stijgt vanmiddag 1,2% naar 1095,00 punten.

Amsterdam troeft duidelijk de koersenborden af in Londen (+0,4%) en Frankfurt (+0,4%). Alleen Parijs (+1,1%) kan aanhaken de best presterende Europese index.

Winst Wall Street

In New York openen beurzen vanmiddag naar verwachting tussen 0,3% en 0,8% in het groen. Vrijdag sloten de Dow Jones-index (+0,7%) en techbeurs Nasdaq (+1,2%) met ruime winsten.

De beurzen kregen vorige week een tikje nadat in notulen van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, werd gesproken over het terugschroeven van de monetaire stimulering, oftewel ’tapering’. Inmiddels zijn de beurskoersen echter weer vrijwel hersteld.

„De hints van de Fed over ’tapering’ schrikken beleggers af en toe af. Maar vervolgens herstellen de koersen zich weer snel”, zegt vermogensbeheerder Richard Abma (OHV).

Hij verwacht dat Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag bij de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole opnieuw een hint over het afbouwen van het stimuleringsprogramma zal geven. Tot nu toe is echter onduidelijk wanneer de centrale bankvoorzitter met die afbouw wil beginnen.

De risicovergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie is 6 basispunten gestegen tot 1,267%. De euro sterkt 0,3% aan tot $1,1737. Bitcoin stijgt 4% tot $50.205.

Brentolie kost 3,2% meer bij $67,21 per vat.

,,Angst voor een mogelijke correctie op de beurzen is, ook dankzij veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven, op dit moment ver te zoeken”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De inkoopmanagerscijfers van de eurozone waren goed. De reactie op de obligatiemarkt wordt positief opgevat, de rentes lopen op, de euro sterkt aan tegen de dollar. Het geloof in het economisch herstel blijft goed.”

Het kan beleggers ook niet verrassen wat Powell vrijdag gaat zeggen, stelt Wiersma. ,,De rente zal stijgen. Maar het aantal besmettingen in de VS is fors opgelopen, dat geeft de Fed het argument om niet te snel met tapering te beginnen. Bovendien zijn de bedrijfscijfers erg sterk geweest.”

In de AEX zijn betalingsdienstverlener Adyen (+3,1%) en chiptoeleverancier Besi (+2,6%) de koplopers. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel na de laatste kwartaalcijfers van €2100 naar €2550 bij een ongewijzigd houden-advies.

Halfgeleider ASMI stijgt 1,8%. Chipmachinemaker ASML, met 19% weging van de AEX, stuwt de hoofdindex met 2% stijging.

Bierbrouwer Heineken (+2,3%) en energiegigant Royal Dutch Shell (+2,3%) vallen ook in de smaak bij beleggers. Shell is het meest verhandelde aandeel en profiteert van de 3% hogere olieprijs. Het ’zwarte goud’ herstelt na zeven dagen van dalingen. De grondstoffenmarkten zijn positiever nu China de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus lijkt te kunnen beperken.

Wiersma: ,,En er is flink wat speculatie in olie geweest, maar de sterke inkoopmanagerscijfers geven grondstoffenmarkten een positief signaal.”

KPN wint 0,7%. Het telecombedrijf startte met de aankoop van eigen aandelen voor €200 miljoen.

Prosus moet laat in de handel 0,5% afschrijven. Het is begonnen met aankoop van $5 miljard aan eigen aandelen. Prosus lift mee op de bijna 3% koersstijging van het Chinese internetconcern Tencent, waarin de techinvesteerder een omvangrijk belang heeft.

Levensmiddelenreus Unilever (-0,3%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen.

Winkelvastgoedfonds Unibail en staalfabrikant ArcelorMittal laten tot 1,1% liggen.

In de AMX is AMG de grote winnaar met een koerssprong van 8,5%. De metalenspecialist brengt een speciale batterij op de markt die dieselaggregaten in de industrie kan vervangen. De batterij bestaat uit twee delen van de metalen lithium en vanadium en en kan snel aan een extra vraag naar stroom voldoen. Daarnaast nam AMG het Duitse softwarebedrijf Phyr7 over, gespecialiseerd in energieopslag.

Bodemonderzoeker Fugro stijgt 4%.

Roestvrijstaalfabrikant Aperam (-1,1%) staat onderaan bij de middelgrote fondsen.

Trustkantoor Intertrust verliest 1,2%. De financieel dienstverlener heeft last van een verhaal in het FD over minister Hoekstra (Financiën), die overweegt om trustkantoren te gaan verbieden in Nederland.

Bij de smallcapfondsen kwam B&S (-1,1%) met cijfers, die ING bevielen. De bevoorrader van cruiseschepen en distributeur van alle grote drank- en parfummerken kampte nog met tegenwind als gevolg van de coronacrisis maar boekte meer winst in de eerste jaarhelft. Voor de tweede jaarhelft voorziet het bedrijf een verder herstel.

