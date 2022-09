Beursblog: Azië in rode cijfers, Europa krabbelt op richting rentebesluiten

Amsterdam - Beurzen in Azië koersen lager in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, Bank of Japan en Bank of England deze week. Beurzen in Europa gaan richting een kleine winst. Beleggers reageren, na de verliezen van vorige week op de beurs, ook op nieuwe macrocijfers van de consumentenprijzen in Japan. Investeringen in China toonden een versterking.