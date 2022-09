Beursblog: Wall Street eindigt positief

Amsterdam - De beurzen op Wall Street hebben maandag lang getwijfeld, maar besloten uiteindelijk toch met duidelijke plus te sluiten. De Dow Jones won per saldo 0,64%, terwijl de Nasdaq 0,76% bijschreef. De AEX wist dankzij een eindsprintje de maandag toch nog met een minieme winst af te sluiten. De Amsterdamse hoofdindex eindigde de dag op 665,43 punten en won daarmee 0,1% ten opzichte van het slot van vrijdag. Beleggers kijken deze week vooral naar macronieuws en de rentebesluiten van de Federal Reserve, Bank of Japan en Bank of England.