'AEX opent nagenoeg vlak'

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg met voorbeurs slechts cijfers over de Duitse producentenprijzen. Die bleken in augustus onverwacht gedaald. Later op de dag volgen nog huizencijfers uit de Verenigde Staten.

Volgens marktkenners zal tot het moment dat de Fed met zijn beslissing naar buiten komt weinig beweging op de aandelenbeurzen te zien zijn. Hoewel geen wijziging van het huidige beleid wordt voorzien, zijn beleggers evengoed voorzichtig. Naast het rentebesluit komt de Amerikaanse centrale bank ook met nieuwe economische prognoses naar buiten.

Unilever

Biotechnologiebedrijf Galapagos, dat sinds medio vorige week al ruim 20 procent aan beurswaarde won en maandag op de hoogste stand ooit sloot, zal ook dinsdag in de belangstelling staan. Het bedrijf heeft nieuwe aandelen uitgegeven met een totale kapitaalverhoging van ruim 603.000 euro tot gevolg.

Unilever maakte maandag nabeurs de overname bekend van producent van huishoudelijke verzorgingsmiddelen Seventh Generation. Het Amerikaanse bedrijf was in 2015 goed voor een omzet van meer dan 200 miljoen dollar en heeft in de afgelopen tien jaar sterke groei laten zien.

DSM

DSM heeft een langlopende obligatie van 750 miljoen euro uitgegeven. Ook het Franse vastgoedfonds Klépierre plaatste obligaties, van 600 miljoen euro.

De olieprijs ging dinsdag voorbeurs omlaag na de stevige stijging op maandag. Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper bij 43,05 dollar per vat. Brent daalde 0,4 procent naar 45,78 dollar per vat. De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1179 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.