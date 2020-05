Vrouw stopt €37.000 in frauduleus platform (en moet zelf bloeden)

Altijd zelf checken of je je geld niet in een bodemloze put gooit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Wie geld wil overmaken naar een beleggingsplatform, moet zelf een beetje onderzoeken of de boel een beetje te vertrouwen is. En niet naderhand klagen dat de bank had moeten waarschuwen – ook niet als de schade vele tienduizenden euro’s bedraagt.