Laatste kans op toeslag over 2018

De Belastingdienst waarschuwt in een tweet mensen die nog recht hebben over toeslagen over het afgelopen jaar, maar daar nog geen aanspraak op hebben gemaakt. Die hebben nog tot 1 september om hier alsnog een aanvraag in te dienen.

Het gaat om aanvragen voor de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. Een aanvraag voor kinderopvangtoeslag over 2018 kan niet meer ingediend worden, want dat kan maximaal voor drie maanden terug.

Het achteraf vragen van toeslagen kan bijvoorbeeld wijsheid zijn voor wie twijfelt of hij misschien toch te veel verdient. In plaats van dan achteraf de te veel ontvangen toeslag terug te betalen, is het dan een kwestie van achteraf aanvragen.