Rusland verlaagt rente naar 10 procent

De nieuwe verlaging hangt samen met de afzwakkende inflatie in Rusland. Die is met ruim 6 procent nog altijd aanzienlijk hoger dan het peil van 4 procent dat de centrale bank nastreeft, maar neemt komend jaar naar verwachting verder af. Het inflatiedoel zou daardoor eind volgend jaar in zicht kunnen komen.

Rusland zit al lange tijd in diepe economische problemen, door de daling van de olieprijs en de sancties tegen het land. De economie krimpt dit jaar naar verwachting voor het tweede jaar op rij en toont in 2017 waarschijnlijk slechts een groei van minder dan 1 procent.