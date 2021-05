Column: Nederland zit hooguit in de subtop

De roep van oud-informateur Herman Tjeenk Willink om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren, krijgt meer gehoor. Ⓒ ANP

Hoe vaak zou Herman Tjeenk Willink zijn grijsgedraaide plaat over de kwaliteit van de uitvoering hebben moeten afspelen? Daar heb je die man weer met zijn adviezen over de uitvoerbaarheid van politiek beleid, over de stapeling van regels, over de gretigheid van formerende politici om met nóg meer nieuwe plannetjes, bezuinigingen, decentralisaties, reorganisaties en moeilijk te verstouwen compromissen te komen. Ook al niette hij zijn analyse als aanhangsel aan het formatieverslag (zoals in 2017), dan nog werd die terzijde geschoven. Uitvoering? Gaap.