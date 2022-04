’Geen grotere vrienden dan VS en Nederland’

De hoogste vertegenwoordiger van de Amerikaanse president Joe Biden koos ervoor de eerste ambassadeur van de Verenigde Staten in Den Haag aan te halen, nu het vertrouwde internationale krachtenveld verandert. Premier Mark Rutte voegde eraan toe in een videoboodschap: „Het was de eerste ambassade van de Verenigde Staten ter wereld die in 1782 opende in Den Haag.”

De theaterzaal van het Louwman Museum, aan de overkant van huidige ambassade, zat vol genodigden voor Dutch-American Friendship Day. President Ronald Reagan stelde de dag in op 19 april 1982 en zei: „Ik roep alle Amerikanen op zo’n dag te vieren met toepasselijke ceremonies en activiteiten.”

AmCham-voorzitter Jasper van Ouwerkerk (m.) met mede-bestuurslid Marguerite Soeteman-Reijnen, topvrouw van verzekeraar Aon, en Rob Veenstra van Dutch Life. Ⓒ Foto De Telegraaf

De Amerikaanse vertegenwoordiging vierde het met een concert van onder anderen zangeres en pianiste Karsu Dönmez. „Ik ben de ambassade zó dankbaar!”, begon ze op het podium. „Op mijn zestiende speelde ik in hotel Krasnapolsky in Amsterdam, waar de toenmalige ambassadeur me hoorde. Hij vroeg of ik de studiebeurzen kende voor muziekstudenten en zo belandde ik op Rhode Island.” Destijds maakte ze in New York een pianist in een jazz-club mee en ze wist: „Dit wil ik ook.” Ze vertelde over haar uitverkochte Amerikaanse tour waarop ze in steden als New York, Washington en Los Angeles vele Amerikaanse vrienden maakte. „Maar het begon allemaal met de Amerikaanse ambassadeur”, herhaalde ze, voordat ze los ging in ’Everybody do the mess around’! Een grotere vriend van de VS is er niet en ze bleek ook nog eens jarig op deze dag.

Sunset March

Speciale eer was er voor Roberta Enschede, bekend van vele initiatieven voor de Amerikanen in ons land. De jaarlijkse award was voor Tim Ruijling, initiatiefnemer van de Sunset March. Deze wandeing vindt íedere avond plaats op de brug de Oversteek, over de Waal bij Nijmegen, waar de operatie Market Garden plaatsvond in 1944. Steeds een andere veteraan steekt de rivier over en herdenkt zo het Amerikaanse offer voor onze vrijheid: een indrukwekkend betoon van vriendschap.

Vijf veteranen uit de organisatie van de Sunset March. V.l.n.r. Douwe Osinga (Bosnië), Henk Hanenburg (Somalië), George de Jongh (Srebenica), Kees Bleijerveld (Joegoslavië/Midden-Oosten) en Peter Grotens (Joegoslavië/Afghanistan/Mali/Irak). Ⓒ Foto De Telegraaf

De 4,5 miljoen Amerikanen met Nederlandse achtergrond kunnen hun vriendschappen binnenkort vieren met het bier Dutch Life van Rob Veenstra. „Ik introduceer het als ’heimwee-bier’ in Nederlandse enclaves als Pella in Iowa en Holland in Michigan. Daarna hoop ik dat ook Amerikanen het gaan drinken.”

Het zal niet lang duren voordat er opnieuw een ambassadeur uit Washington is in Den Haag, op de post die nu door Verloop wordt waargenomen. De Democratische partijbons Shefali Razdan Duggal (50) is voorgesteld aan de Senaat, die dit nog moet formaliseren. Nu eens geen zakenman maar een vrouwenrechten-activiste.