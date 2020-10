’Nepvlees over tien jaar goedkoper dan vlees van dieren’

Jaap Korteweg zag De Vegetarische Slager in tien jaar harder groeien dan hij had durven hopen. Ⓒ Gerard van Offeren

Woensdag gehaktdag, vrijdag visdag, dinsdag sojadag? Vegetarische Slager Jaap Korteweg, in tien jaar uitgegroeid van winkelier in Den Haag tot baas van een Unilever-dochter die in dertig landen ’nepvlees’ verkoopt, denkt dat over nog eens tien jaar 20% van de vleesconsumptie vegetarisch is, onder meer omdat vleesvervangers dan goedkoper zijn dan echt vlees.