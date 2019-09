Renault: deal met Fiat Chrysler van de baan

"We praten niet meer met elkaar. Dat ligt achter ons. Er lag een voorstel op tafel, maar nu niet meer", zei hij op de autobeurs in Frankfurt. "We betreuren dat zeer. Ik ga ervan uit dat zij het ook jammer vinden."

Het fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in slaagde steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars. Beleggers hadden echter nog hoop op een nieuwe poging en reageerden teleurgesteld op de uitspraken van Bollore. De aandelen van Renault en Fiat Chrysler gingen omlaag op de beurs.