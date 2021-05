ACM: jonge shopper laat vaak geld liggen bij miskoop

De ACM ziet jaarlijks tienduizenden vragen en klachten langskomen bij zijn consumentenloket ACM ConsuWijzer. Daarbij bleek dat veel jongeren hun rechten niet goed kennen, meldt de consumentenwaakhond vrijdag. Daarom start vandaag via social media de campagne ’Je hebt meer rechten dan je denkt’.

In drie video’s worden bepaalde thema’s belicht, zoals de situatie waarbij de consument niet blij is met zijn aankoop. „Dan heb je in de meeste gevallen 14 dagen bedenktijd. Omdat je de aankoop voordat je het bestelde niet kon bekijken, aanraken of uitproberen, heb je recht op je geld terug. Ook als het in de sale was. En ook als je het bij een bedrijf op social media kocht”, aldus de ACM.

Een probleem waarbij iedereen wel eens twijfelt, is al een gekocht product snel kapot gaat. Is dat niet jouw schuld, dan moet de verkoper het voor je oplossen. „Dus repareren of vervangen of anders je geld teruggeven. Want je hebt recht op een goedwerkend product, vaak zelfs ná de garantieperiode.”

„Het is echt jammer als je als consument niet op de hoogte bent van je rechten. Soms kun je toch nog van je aankoop af en dat kan veel geld schelen. Met deze campagne willen we jongeren hierover aan het denken zetten” zegt Edwin van Houten van de ACM.