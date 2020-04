Greenpeace: goed moment voor rem op Schiphol

Volgens de milieuorganisatie is het aan Schiphol om met een plan te komen dat de schade voor mens, natuur en klimaat flink beperkt.

„En dat betekent niet terugkeren naar het oude plan, met 500.000 vluchten, waarvan een aanzienlijk deel over korte afstanden", aldus de milieuorganisatie. „Duurzame luchtvaart is voorlopig nog een sprookje en daarom is het tijd om te stoppen met meerdere keren per dag naar Brussel, Londen of Parijs te vliegen. We moeten volop inzetten op de trein en ander groen vervoer. Schiphol kan de focus op groei en meer vluchten eindelijk loslaten. Laten we een nieuw pad in slaan."

Greenpeace reageerde op uitlatingen van Schipholbaas Dick Benschop tegenover dagblad Trouw. Benschop verklaarde dat hij niet wil dat het aantal vliegbewegingen na de coronacrisis in een mum van tijd weer aan het huidige maximum van 500.000 zit, hoewel daar voorlopig natuurlijk geen sprake van is. De meeste vliegtuigen staan aan de grond en de economie en het toerisme zijn zwaar getroffen.

Volgens Benschop zal het herstel van de luchtvaart sowieso tot 2023 duren. „Ik wil gecontroleerd herstel. Dus niet direct weer het plafond willen bereiken, maar in gecontroleerde stappen."