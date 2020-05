‘Gifbeker arbeidsmarkt VS nog steeds niet leeg’

Daarmee zal het tempo van de nieuwe WW-aanvragen in de VS iets minder hoog zijn dan een week eerder, waarbij de teller naar 3,1 miljoen ging.

In de voorbije maand gingen er in totaal 20,5 miljoen banen verloren op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd liep de werkloosheid in de VS hard op naar 14,7% van de beroepsbevolking.

De beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus laten diepe sporen na in de Amerikaanse economie. Vooral de Federal reserve heeft al ongekende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd om de impact van de coronacrisis te dempen.

Vanmiddag om half drie zal het aantal WW-aanvragen in de VS naar buiten komen.