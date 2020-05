Nieuwe ontslaggolf in VS groter dan voorzien

Economen hadden gerekend dat de teller in de eerste week van mei naar 2,5 miljoen nieuwe WW-aanvragen zou gaan als gevolg van de aanhoudende impact door de coronacrisis. De voorgaande week ging het nog om 3,1 miljoen Amerikanen die een uitkering aanvroegen.

In de voorbije maand gingen er in totaal 20,5 miljoen banen verloren op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd liep de werkloosheid in de VS hard op naar 14,7% van de beroepsbevolking. Economen bij Goldman Sachs houden er zelfs rekening mee dat de werkloosheid naar 25% zal gaan stijgen.

De beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus laten diepe sporen na in de Amerikaanse economie. Vooral de Federal reserve heeft al ongekende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd om de impact van de coronacrisis te dempen.

Goldman benadrukt dat het dal waar de economie van de VS doorheen gaat dieper is dan voorzien. Tegelijkertijd denken de kenners dat het herstel op termijn sneller zal zijn dan eerder betoogd.