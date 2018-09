Chinese bank mikt op miljarden bij beursgang

Volgens Bloomberg zijn grote beleggers goed voor 76 procent van de aangeboden stukken, waarmee omgerekend 5,9 miljard dollar is gemoeid. De investeerders zijn daarbij verplicht de stukken zes maanden aan te houden. Postal Savings zet volgens de documenten op 28 september 12,1 miljard aandelen in de markt.

Postal Savings is na Bank of Tianjin en China Zheshang Bank de derde Chinese bank die zijn stukken zal aanbieden in Hongkong, om daarmee verdere groei te financieren.