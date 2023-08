Rijke klanten Van Lanschot Kempen stappen vaker over naar obligaties om hogere rentes

Ceo Maarten Edixhoven zegt ‘zeer tevreden’ te zijn met de stabiele en winstgevende groei van het toevertrouwde vermogen met €3,2 miljard tot €115,2 miljard. De winst steeg met 8% tot €51,8 miljoen. De inkomsten uit rente stegen net als bij andere banken fors, met een toename van 67% tot €116,2 miljoen ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

Het effect daarvan op de totale winst was veel minder dan bij grootbanken als ING en ABN Amro die hun nettoresultaten nagenoeg zagen verdubbelen, omdat een private bank meer is gericht op vermogensbeheer dan op sparen en kredieten, legt Edixhoven uit. Baten uit provisies groeiden een stuk minder, vanwege zwakte in de markt bij de tak die zich bezighoudt met fusies en overnames en lagere opbrengsten uit deelnemingen.

De vermogende particulieren die de bank bedient kiezen op dit moment wat vaker voor vastrentende beleggingen, ziet cfo Jeroen Kroes. “Je ziet nu vaker dat klanten die geld krijgen uit de verkoop van een bedrijf of onroerend goed dat niet meteen in aandelen of huizen investeren, maar eerst in vastrentende waarden zoals obligaties.”

Hogere rente

Saldo’s op spaarrekeningen namen bij Van Lanschot Kempen ondanks de hogere rente af, wat volgens cfo Jeroen Kroes te wijten was aan het feit dat klanten meer kiezen voor beleggingen. Er is volgens hem geen sprake van de vlucht van spaargeld naar partijen die met hoge rentetarieven stunten. “Dat is niet wat we waarnemen”, zegt hij.

Met name huizen zijn minder gewild als investeringsobject, wat volgens Van Edixhoven komt door de maatregelen van de overheid en onzekerheid op de woningmarkt.

De bank die bezig is met de integratie van de vorig jaar overgenomen Robeco-fondsen en het Belgische Mercier geeft geen raming voor het hele jaar. Om de groei van de bank bij te kunnen houden is Van Lanschot Kempen onlangs ook voor het eerst weer met een ‘klasje’ van aspirant bankiers begonnen, om jong talent de kneepjes van het vak bij te brengen.

De buffer bij Van Lanschot Kempen zwol met een procentpunt aan tot 21,6%, wat ruim boven het doel van 17,5% ligt. Om die af te romen, stelt de bank zijn aandeelhouders een extra dividend van €2 per aandeel voor.

Op de beurs was dat niet genoeg om beleggers blij te maken. Zij hadden op betere resultaten gerekend en zetten het aandeel in het eerste uur 7,5% lager.