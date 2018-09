E.ON brandt zich op beurs

Elders in Europa gingen energiebedrijven mee. RWE zakte met 2,9%. De vrees is dat beleggers met aandelen in grondstoffen blijven zitten die met de opkomst van schone, goedkopere energie nauwelijks meer waarde voor beleggers hebben. Ze verkopen ze massaal.

Kolencentrales

De Duitse energiereus E.ON stoot zijn zijn oude grondstoffentak af naar de beurs. De verzelfstandigde dochter Uniper gaat verder met de kolen- en gascentrales.

Concurrent RWE zet de beursgang van zijn hernieuwbare energiedivisie Innogy door. De tak, waartoe ook het Nederlandse Essent hoort, krijgt later in het jaar een notering in Frankfurt en Luxemburg.