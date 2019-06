Overwegend verliezen op Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,2 procent in de min op 561,26 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 775,16 punten. De beurs in Parijs verloor 0,1 procent en Londen won 0,1 procent. Frankfurt zakte 0,5 procent, na een daling van het Duitse ondernemersvertrouwen.

Op de lokale markt raakte Fastned 23 procent kwijt. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt beursuitbater Euronext om duidelijkheid over de beursgang van Fastned. Op de eerste handelsdag afgelopen vrijdag vervijfvoudigde de koers van de uitbater van snellaadstations.

Corbion

Ahold Delhaize was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 2,4 procent. Sterkste stijger was informatieleverancier RELX met een winst van 1,4 procent. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway, die promoveerde naar de AEX, won 1,2 procent, na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

In de MidKap sloot vastgoedfonds Eurocommercial Properties de rij met een min van 2,6 procent. Speciaalchemieconcern Corbion voerde de stijgers aan met een plus van 2 procent. Corbion heeft de Fransman Olivier Rigaud genomineerd als opvolger van bestuursvoorzitter Tjerk de Ruiter.

Carrefour

Daimler zakte 3,5 procent in Frankfurt na een winstwaarschuwing. De Duitse maker van onder meer Mercedes-Benz kampt met de naweeën van een dieselschandaal.

In Parijs klom Carrefour 1,5 procent. De Franse supermarktketen verkoopt een meerderheidsbelang in zijn Chinese tak aan het Chinese bedrijf Suning.com voor ongeveer 613 miljoen euro.

De euro was 1,1382 dollar waard, tegen 1,1325 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 57,36 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent op 64,84 dollar per vat.