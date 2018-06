Riemen vast

Het venijn zat vorige week wederom in de staart. Waar de week ervoor nog het banenrapport voor een positieve impuls op vrijdag zorgde, was het afgelopen vrijdag het rentespook dat rondging.

Het verschil was dat de ene week een spoedige renteverhoging in de Verenigde Staten juist niet verwacht werd, terwijl vrijdag de kans hierop juist groter werd geacht.

In Europa bleef vrijdag de schade nog beperkt met verliezen tussen 1 en 1,5 procent. In de Verenigde Staten ging het harder omlaag en werden verliezen van 2,5 procent genoteerd.

Aanleiding was de uitspraak van FOMC lid Eric Rosengren, die het belang van een spoedige renteverhoging benadrukte. Dit terwijl Rosengren als een gematigd bestuurslid bekend staat.

Draghi

Eigenlijk begon het verval op de Europese beurs al donderdag toen Mario Draghi zijn rentepolitiek ongewijzigd liet. De teleurstelling die daardoor bij beleggers ontstond zette druk op aandelen.

Persoonlijk begrijp ik die teleurstelling niet. Wat ik ook las voorafgaand aan de vergadering en wie ik ook sprak, unaniem kreeg ik te horen dat van de ECB niets verwacht werd.

Als dan blijkt dat die voorspelling inderdaad uitkomt vind ik het vreemd dat er teleurgesteld op gereageerd wordt.

Overigens kan ik de daling op de aandelenmarkt goed begrijpen. In mijn column vorige week benadrukte ik het belang van bescherming.

Ik hoop van harte dat u vorige week die bescherming heeft gekocht. Als kranten vol staan van all time highs wordt het namelijk tijd om uw papieren winsten te beschermen tegen een plotselinge koersval.

Kortom de technische analisten kunnen weer terug naar de tekentafel. De doorbraak van de AEX op 458 maakte immers de weg vrij naar 472, om vervolgens tegen jaareinde het niveau van 500 te testen.

Voorlopig ligt dat plan in de ijskast en de beweging van afgelopen vrijdag heeft menig technisch scenario ongeldig gemaakt.

Dollar

Wat overigens opviel is dat de daling op de aandelenmarkt gepaard ging met een stijging van de dollar.

Dat is weliswaar te verklaren (een hogere rente in de VS doet de dollar aantrekken), maar er is ook nog een andere wijsheid. Namelijk dat in een tijd van onzekerheid er een vlucht naar goud plaatsvindt.

Goud wordt echter genoteerd in dollars en dat verklaart de lagere sluiting van het edelmetaal.

Tevens vond dit keer geen vlucht naar de Japanse Yen en Zwitserse Frank plaats. Munten die normaal gesproken als vluchthaven worden gebruikt, net zoals dat bij goud het geval is.

Jaartop gezien?

Betekent dit nu een tijdelijke correctie of hebben wij vorige week de jaartop neergezet?

Het antwoord is moeilijk in te schatten, aangezien de aandelenmarkt zijn eigen richting kiest.

Er vallen echter twee dingen op. Ten eerste gingen de verliezen afgelopen donderdag en vrijdag gepaard met forse omzetten. Ten tweede waren het vooral de traditionele fondsen die het meest verloren.

Fondsen waarvan normaal gesproken wordt beweerd dat deze in geen enkele portefeuille mogen ontbreken.

Ahold verloor maar liefst 5,5 procent de afgelopen week, bij Unilever ging er 4,4 procent van de koers af. Ook DSM, Philips en Heineken verloren 3,5 tot 4,5 procent in één week.

Dat is een indicatie dat beleggers er voor kiezen een deel van hun portefeuille liquide te maken.

Wat kunnen wij deze week verwachten?

Het verloop van deze week hang af hoe de beurs maandag reageert. De handel begint in ieder geval met een flinke “gap-opening”. Die term wordt veel bij technische analyse toegepast. Het wil zeggen dat de grafiekkaars vandaag fors onder die van vrijdag ligt. Normaal gesproken wordt zo’n gap gedicht, maar hoe lang die duurt weten wij niet.

Wij denken echter dat de schrik er goed in zit en beleggers zeer voorzichtig zijn.

Temeer omdat de Fed vergadering dichterbij komt en beleggers afwachten of er een renteverhoging komt.

De kans hierop is volgens het merendeel van de geraadpleegde analisten klein. Ook de futures prijzen momenteel maar voor 24 procent een verhoging in september in.

Dat is merkwaardig gezien de retoriek van de afgelopen dagen.

Vanavond spreekt FOMC lid Lael Brainard die bekend staat als een gematigd persoon wat betreft renteverhogingen. Het is dus wel degelijk interessant Brainard’s toespraak onder een vergrootglas te leggen.

Daarna volgt radiostilte tot de Fed Meeting en worden geen mededelingen meer gedaan door het FOMC bestuur.

Het wordt dan dus een optelsom van uitspraken en daaruit kan een beeld gevormd worden.

Persoonlijk kies ik de kant van de 24 procent die wel een verhoging in september verwacht. Daar zijn wat mij betreft de signalen duidelijk genoeg voor.

Voor de rentevergadering (20/21 september) komen echter nog een aantal belangrijke macro economische cijfers.

Hieronder de inflatiecijfers, de detailhandelsverkopen en de industriële productie. Dit zijn belangrijke indicaties voor de Fed. Mochten deze zelfs maar als verwacht uitkomen, dan zal dit geïnterpreteerd worden als een economie waarbij een rentepercentage van 0,25 tot 0,50 procent niet meer bij past.

Dat betekent dat het pad van hogere rentes de aandelenmarkt zal drukken. Zowel in de Vereinigde Staten als in Europa. Uiteindelijk volgen wij braaf wat er op Wall Street gebeurt.

Het kan hard gaan. Een verkoopgolf is dus niet uitgesloten. Dat wordt nog eens verstevigd doordat er veel lucht in de markt zit. Lucht die ontstaan is doordat beleggers ervan uitgingen dat het gulle rentebeleid oneindig was. Er waren zogenaamd geen alternatieven. De ballon kan in zo’n geval wel eens hard leeg lopen en wij staan dan ook een turbulente week te wachten.

Ron van der Does is marktanalist bij IG Nederland.

