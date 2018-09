’Politiek onzekerheid drukt kooplust’

Dat de toelichting van ECB-president Mario Draghi op het rentebesluit donderdag slecht viel bij beleggers, kan Cornelissen wel begrijpen. ,,De meerderheid had verwacht dat er iets ging gebeuren. Zoals de aankondiging dat het obligatieopkoopprogramma na maart volgend jaar wordt voortgezet. Ook waren er speculaties over uitbreiding van het universum wat kan worden gekocht.”

Cornelissen benadrukt dat Draghi er niet happig op is de depositorente van -0,4% verder te verlagen of de ondergrens van het opkoopprogramma terug te brengen. ,,Het zou immers geen goed nieuws zijn voor de banken. Of de ECB bij het opkopen van obligaties met verliezen opzadelen.”

Voor volgende week kijkt de econoom allereerst uit naar de rentevergadering door de Bank of England. ,,Waarschijnlijk gebeurt er niets, omdat de gevolgen van de Brexit meevallen. Mogelijk zal er in de toelichting wel op gewezen worden dat dit mede te danken is aan haar alerte reactie door de rente meteen te verlagen.”

Ook is hij benieuwd naar het cijfer over de Amerikaanse detailhandelsverkopen. ,,Vooral omdat de recente berichten over zowel de industrie als de dienstensector tegenvielen. Dit baart toch wel wat zorgen over de stand van de economie van de VS.”

Cornelissen ziet het enthousiasme bij beleggers in de voorgaande paar maanden niet snel terugkeren. ,,Ik voorzie een afwachtende houding, enerzijds door de politieke onzekerheid. Over twee maanden zijn de Amerikaanse verkiezingen en rond die tijd vindt ook het Italiaanse referendum over het hervormingsprogramma van premier Renzi plaats. En alleen de Japanse centrale bank zou binnenkort misschien nog met extra stimuleringsmaatregelen kunnen komen.”