Aardgas uit vergiste koeienmest; energiebedrijven lonken naar boer in jacht op groen gas

Kamer kraakt stikstofbeleid: grote zorgen over voorgestelde aanpak

De stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en landbouwminister Henk Staghouwer worden allerminst met gejuich ontvangen in de Tweede Kamer. Zowel in oppositie als coalitie klinken grote zorgen over de voorgestelde aanpak. Ook boeren roeren zich opnieuw.