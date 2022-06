Miljonairs dol op Emiraten, weinig animo voor Londen

Bekijk ook: Nikkie Plessen en Doutzen Kroes in lijst rijkste jonge miljonairs

Ook Groot-Brittannië is uit de gratie bij de rijksten op aarde, constateert het bureau in zijn kwartaalrapport over migratie van miljonairs.

Rusland kende verreweg de de meeste rijke emigranten in eerste halfjaar, waarin het land buurland Oekraïne binnenviel. Voor heel 2022 ligt Rusland op koers voor een uitstroom van 15.000 miljonairs, stelt Henley. Dat is volgens het bureau 15% van het totaal en bijna twee derde meer dan vorig jaar. Zo’n 2800 miljonairs zullen dit jaar Oekraïne vaarwel zeggen, ongeveer vier op de tien. Veel uitstroom komt verder uit China, India, Brazilië en Groot-Brittannië.

Bekijk ook: Werkloze verdachte erft halve grachtengordel na beleggingsdrama

Miljonairs trekken het vaakst naar de Emiraten, met Australië op nummer twee en Singapore op de derde plaats. In Europa zijn ook Zwitserland, Portugal en Griekenland populair.

De Emiraten (onder meer Dubai en Abu Dhabi) krijgen er dit jaar 4000 miljonairs bij, liefst 200% meer dan in 2009. Het ligt volgens Henley onder meer aan de bloei van de toeristische industrie. De Emiraten trekken veel Russen. Ook Israël profiteert van deze ’vluchtelingenstroom’.

Dubai Ⓒ ANP/HH

Grote aantallen miljonairs zullen naar verwachting ook emigreren naar „de drie M’en”, zoals Henley dat noemt: Malta, Mauritius en Monaco.

Corona

In de coronajaren bleven meer miljonairs op hun plek, ziet Henley-topman Juerg Steffen. „Dit jaar verhuizen naar verwachting 88.000 miljonairs. Dat zijn er 22.000 minder dan in 2019. Volgend jaar verwachten we een recordmigratiegolf van 125.000 als welvarende investeerders en hun families inspelen op de nieuwe wereld na Covid, ook afhankelijk van een eventuele herschikking van de wereldorde.”

Dit jaar verlaten volgens Henley waarschijnlijk 1500 miljonairs het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2017 zijn er per saldo al zo’n 12.000 verdwenen, stelt het bureau. Ook de VS verliezen aan aantrekkingskracht. Weliswaar komen er dit jaar naar schatting per saldo 1500 miljonairs het land binnen, maar dat waren er in 2019 nog bijna 11.000. Henley wijt dit onder meer aan de politieke onvoorspelbaarheid en de dreiging van toenemende instabiliteit in het land.