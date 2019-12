'Arcelor wil immuniteit in Essar-dossier'

De vrees voor lijken uit de kast wordt volgens Economic Times ingegeven door een affaire rond Bhushan Power and Steel. Nadat dit bedrijf was overgenomen door JSW Steel, werden voormalige eigenaren verdacht van witwassen. Daarop nam de financiële opsporingsdienst van India onderdelen van Bhushan in beslag.

ArcelorMittal zou ook bescherming willen tegen onderzoeken naar de voormalige eigenaren van Essar, de zakenfamilie Ruia. Met de verzoeken heeft het bedrijf naar verluidt meerdere ministeries benaderd, waaronder die voor Financiën, Binnenlandse Zaken en Defensie. ArcelorMittal wilde niet reageren op het nieuwsbericht.