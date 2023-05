’Automatisering neemt ondanks krapte op de arbeidsmarkt amper toe’

Ten opzichte van drie jaar eerder is de automatiseringsgraad van alle werkzaamheden met 1 procentpunt gestegen tot 34%. „Dit percentage blijft ruim achter bij de verwachtingen die werkgevers in zowel 2018 als 2020 hadden”, meldt Henk Volberda, die als hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam meewerkte aan het onderzoek.

Hij schrijft dit vooral toe aan de coronapandemie, met het vele thuiswerken en de door overheden opgelegde restricties. Bedrijven voorspellen nu voor over vijf jaar een automatiseringspercentage van 42% van de taken.

Het overgrote deel van de ondervraagde 803 bedrijven uit 45 landen denkt voorts dat toepassing van nieuwe technologieën de belangrijkste drijfveer zal zijn voor groei en productiviteit. Zij spelen hierop bijna zonder uitzondering op in. Ruim drie kwart zet vooral in op big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie.

Banenverlies

De bedrijven voorzien voor 23% van de banen een structurele verandering in de komende vijf jaar, en dan name bij logistiek, media, entertainment en sport. Dit zal volgens hen leiden tot een groei van 69 miljoen banen en een afname van 83 miljoen banen, dus per saldo een verlies van 14 miljoen banen ofwel 2% van de huidige werkgelegenheid wereldwijd.

Naar verwachting zal de vraag naar experts op het gebied van kunstmatige intelligentie het sterkst groeien, gevolgd door duurzaamheidsexperts, data-analisten en specialisten in het beveiligen van data. Relatief veel administratieve en secretariële banen zullen daarentegen volgens de ondervraagde bedrijven verdwijnen. Specifiek voor Nederland wordt vooral bij accountants en boekhouders een krimp voorzien.

Werkgevers schatten daarnaast dat 44% van de vaardigheden van medewerkers niet meer toereikend zal zijn in 2027. Zes op de tien werknemers hebben daarom binnen vier jaar training nodig om hun vaardigheden meer in lijn te brengen met de toekomstige behoefte. Prioriteit ligt met name bij analytische vaardigheden, en het beter omgaan met kunstmatige intelligentie en bigdatatechnologie.

